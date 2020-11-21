Россияне не сыграют с румынами, чехами и хорватами в группе на молодежном ЧЕ по футболу

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Жеребьевка пройдет 10 декабря в швейцарском Ньоне.
Сборная России оказалась в третьей корзине.
Она имеет 29,162 балла в рейтинге молодежных сборных. На счету Румынии 32,198 балла, Хорватии — 31,902, Чехии — 29,648.
В первой корзине расположились команды Испании, Германии, Франции и Англии, во второй — команды Италии, Дании, Португалии и Нидерландов, в четвертой — сборные Швейцарии, Исландии, а также хозяева турнира команды Словении и Венгрии.
Сборная России в октябре завоевала право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.