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16:23 (мск), источник: ТАСС

Россияне не сыграют с румынами, чехами и хорватами в группе на молодежном ЧЕ по футболу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России будет находиться в третьей корзине при жеребьевке чемпионата Европы и не сыграет с командами Румынии, Хорватии и Чехии на групповом этапе турнира. О письме с подтверждением этой информации ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта, стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Жеребьевка пройдет 10 декабря в швейцарском Ньоне.

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Сборная России оказалась в третьей корзине.

Команда
Россия U21

Она имеет 29,162 балла в рейтинге молодежных сборных. На счету Румынии 32,198 балла, Хорватии — 31,902, Чехии — 29,648.

В первой корзине расположились команды Испании, Германии, Франции и Англии, во второй — команды Италии, Дании, Португалии и Нидерландов, в четвертой — сборные Швейцарии, Исландии, а также хозяева турнира команды Словении и Венгрии.

Сборная России в октябре завоевала право принять участие в финальном турнире, досрочно заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда выступит в финальной стадии европейского первенства впервые с 2013 года.

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