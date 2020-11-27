Женская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение в матче отбора на Евро-2021

Женская сборная Казахстана по футболу уступила Северной Македонии в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Дубль оформила Гентьяна Роки, отличившаяся на 11-й и 34-й минутах, также точным ударом отметилась Элма Шемсович на 37-й минуте.

Как итог, казахстанская команда потерпела седьмое поражение в семи играх и осталась на последнем, пятом месте в группе G.

Македонская сборная, набрав шесть очков, расположилась на четвертой позиции.