Женская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение в матче отбора на Евро-2021
Исход был предрешен в первом тайме.
Исход был предрешен в первом тайме.
Женская сборная Казахстана по футболу уступила Северной Македонии в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Дубль оформила Гентьяна Роки, отличившаяся на 11-й и 34-й минутах, также точным ударом отметилась Элма Шемсович на 37-й минуте.
Как итог, казахстанская команда потерпела седьмое поражение в семи играх и осталась на последнем, пятом месте в группе G.
Македонская сборная, набрав шесть очков, расположилась на четвертой позиции.
Следующий матч казахстанские футболистки проведут на выезде с Францией 1 декабря.