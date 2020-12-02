Женская сборная Казахстана пропустила 12 мячей от Франции и завершила отбор на Евро с «нулем»

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела разгромное поражение от команды Франции в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Ванне и завершилась со счетом 12:0 в пользу француженок. Причем семь мячей подопечные Ивана Азовского пропустили в первом тайме.