Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
1.12
Атлетико
Бавария
11
Футбол. Еврокубки
1.12
Боруссия М
Интер
23
Футбол. Еврокубки
1.12
Марсель
Олимпиакос П
21
Футбол. Еврокубки
1.12
Порту
Манчестер Сити
00
Футбол. Еврокубки
1.12
Ливерпуль
Аякс
10
Футбол. Еврокубки
1.12
Аталанта
Мидтьюлланн
11
Все события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Женская сборная Казахстана пропустила 12 мячей от Франции и завершила отбор на Евро с «нулем»

Команда забила всего два мяча за кампанию.

Наверх

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела разгромное поражение от команды Франции в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Ванне и завершилась со счетом 12:0 в пользу француженок. Причем семь мячей подопечные Ивана Азовского пропустили в первом тайме.

Таким образом, казахстанские футболистки с «нулем» заняли последнее место в отборочной группе, пропустив 43 мяча и забив два гола. Француженки вышли из группы с первого места, набрав 22 балла.

Читайте также
"Шахтер" вернулся в еврокубки: первым из Казахстана дошел до группы, но теперь остался за бортом ЛЕ
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
СМИ: Зинедин Зидан на грани увольнения из «Реала»
«СЭ»: Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»
Эвандер Холифилд вызвал на поединок Майка Тайсона
Роналду опередил Месси в борьбе за награду Golden Foot
Дмитрий Губерниев: Российский футбол в убогом состоянии
«Корейский зомби» хочет провести бой против Магомедшарипова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь