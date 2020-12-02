Белорусские футболистки проиграли Уэльсу в квалификации ЧЕ
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свое пятое поражение в квалификационной группе С белоруски потерпели в Ньюпорте от сборной Уэльса — 0:3. В первой половине встречи у хозяек отличились Наташа Хардинг и Рэйчел Роу, а после перерыва Джессика Фишлок с пенальти забила третий мяч. В другом поединке футболистки Северной Ирландии разгромили на своем поле аутсайдера этой группы команду Фарерских островов со счетом 5:1. В нынешнем отборочном турнире в активе сборной Беларуси только две виктории в матчах с Фарерами — 6:0 (дома) и 2:0 (в гостях). В остальных встречах белоруски потерпели поражения: от Норвегии — 1:7 (дома), Уэльса — 0:1 (дома), Северной Ирландии — 0:1 (дома) и 2:3 (в гостях).
Турнирное положение в группе С: Норвегия — 18 очков (6 матчей), Уэльс — 14 (8), Северная Ирландия — 14 (8), Беларусь — 6 (7), Фарерские острова — 0 (7). Норвежки вышли в финальную часть.
Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выходят победители девяти квалификационных групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах
Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.