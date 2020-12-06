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09:58 (мск), источник: ТАСС

Ушел последним. Умер автор чемпионского гола Евро-1960 Виктор Понедельник

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Автор победного гола в финальном матче первого в истории чемпионата Европы 1960 года, принесшего золото сборной Советского Союза по футболу, Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Он был последним из остававшихся в живых победителей того турнира.

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Источник: РИА "Новости"

О смерти великого футболиста в субботу вечером на своей странице в Facebook сообщила его дочь Анастасия Понедельник.

Понедельник наряду с другим нападающим Сергеем Андреевым был гордостью донского футбола, которому отдал свои лучшие годы. «Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале чемпионата Европы — 1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. “Ростов” скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из родного для Понедельника города.

Российская премьер-лига объявила, что оставшиеся матчи 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике. Также в Российском футбольном союзе сообщили, что окажут помощь семье чемпиона Европы. «РФС, естественно, не останется в стороне и поможет семье», — сказал ТАСС председатель комитета ветеранов футбола Александр Мирзоян. Выразил свои соболезнования и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Победа на чемпионате Европы

Понедельник дебютировал в сборной СССР в возрасте 22 лет 19 мая 1960 года в товарищеском матче с командой Польши. Советские футболисты тогда одержали крупную победу (7:1), а сам Понедельник отличился тремя забитыми мячами и гарантировал себе место в составе национальной команды, которая спустя полтора месяца должна была отправиться во Францию на первый в истории Кубок европейских наций, который позднее назовут чемпионатом Европы.

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Первый матч финальной части ЧЕ-1960 сборная СССР играла с командой Чехословакии, советские футболисты взяли верх над будущими вице-чемпионами ЧМ-1962 со счетом 3:0, а один из голов записал на свой счет молодой нападающий из ростовского СКА.

Спустя четыре дня в финале советским футболистам предстояло встретиться со сборной Югославии, с которой у команды СССР было многолетнее принципиальное соперничество. Четырьмя годами ранее эти сборные столкнулись в решающем матче на Олимпиаде в Мельбурне, где победу с минимальным счетом одержала сборная СССР (1:0). А на Играх-1952 в Хельсинки югославы преградили советским футболистам дорогу в четвертьфинал, сыграв вничью (5:5) в первом матче и победив (3:1) в переигровке.

Очередная встреча советских и югославских футболистов, которая проходила на парижском «Парк де Пренс» под сильным дождем, оказалась столь же упорной. Милан Галич за две минуты до конца первого тайма вывел команду соперника вперед, и на перерыв сборная Югославии уходила, имея не только голевое, но и психологическое преимущество. Тренеры Гавриил Качалин и Николай Гуляев за четверть часа старались как могли настроить своих футболистов на борьбу. И это им удалось.

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На 49-й минуте форвард Валентин Бубукин приблизительно с 30 метров нанес мощный удар по воротам соперника. Вратарь югославов не смог удержать мокрый мяч в руках, чем воспользовался Слава Метревели, сумевший сравнять счет. До конца основного времени счет на табло не изменился, и судья был вынужден объявить дополнительное время. Судьба золотых медалей турнира была решена на 113-й минуте, когда нападающий Михаил Месхи, пройдя с мячом по краю, навесил его в штрафную, после чего Понедельник в прыжке головой оставил не у дел вратаря — так сборная СССР выиграла первый в истории Кубок Европы по футболу.

Источник: РИА "Новости"

После завершения карьеры

Всего за сборную СССР Понедельник провел 29 матчей, записав на свой счет 20 мячей. Он является серебряным призером ЧЕ-1964 и участником чемпионата мира 1962 года в Чили. Прощание с карьерой футболиста состоялось у ростовского нападающего 23 октября 1966 года в товарищеском матче советской команды со сборной Германской Демократической Республики (2:2). Понедельник вышел на поле столичных «Лужников» в основном составе и на пятой минуте под аплодисменты зрителей был заменен на Анатолия Бышовца.

После завершения карьеры Понедельник до 1969 года тренировал «Ростсельмаш», а затем принял решение стать спортивным журналистом. В 1969—1983 годах он был заведующим отделом футбола газеты «Советский спорт», а с 1984 по 1990 год работал главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей».

Понедельник является автором четырех книг: «Любовь моя, футбол», «Штрафная площадка», «Мяч — в ворота», «Исповедь центрального нападающего». За выдающиеся заслуги перед европейским футболом бывший нападающий сборной СССР был в 2009 году награжден Рубиновым орденом УЕФА.

В августе 2015 года у стадиона «Олимп-2», являющегося домашней ареной футбольного клуба «Ростов», был установлен памятник Понедельнику. В его честь в Ростове-на-Дону названы академия футбола при ФК СКА и спортивная школа олимпийского резерва № 8.

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