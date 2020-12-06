«По грохоту трибун догадываюсь — гол». О главном матче в карьере Виктора Понедельника

В субботу в возрасте 83 лет скончался автор победного гола в финальном матче первого в истории чемпионата Европы по футболу Виктор Понедельник. Он был последним из остававшихся в живых победителей того турнира. В память о выдающемся футболисте вспоминаем одну из самых главных побед в истории отечественного футбола.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c3806deebad443450e19" data-vnd="c3806deebad443450e19" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c3806deebad443450e19" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для сборной СССР матч против команды Югославии был особенным не только из-за статуса. Реваншистских настроений добавляла история встреч на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах. Игры складывались непросто — в Финляндии первая игра завершилась со счетом 5:5, а в переигровке югославы были сильнее — 3:1. Четыре года спустя советская сборная на пути к золоту Игр обыграла соперников со счетом 1:0. «Все эти игры проходили в чрезвычайно напряженной борьбе. Шекуларац, Костич, Видинич, Галич, Юсуфи — мастера мирового класса, а у нас наряду с опытными игроками полсостава имеет всего один-два года стажа игры в сборной. Было отчего задуматься…» — вспоминал Понедельник в своей книге «Исповедь центрального нападающего».

В день финала в Париже шел сильный дождь, что негативно сказалось на качестве газона на стадионе «Парк де Пренс». Цена ошибки была высока, а память о том, что после поражения от югославов на Олимпиаде ЦДСА, на базе которого была создана сборная, расформировали, была свежа. Советские футболисты играли скованно и перед самым перерывом пропустили после удара Милана Галича.

В перерыве начальник сборной СССР Андрей Старостин организовал игрокам психологическую встряску, которая пошла на пользу команде. В своей книге «Флагман футбола» он так описывал происходившее в раздевалке: «Не знаю, как поступил бы на моем месте врач-психолог, но я не сдержал эмоций, вспыхнул и с присущей мне в молодые годы яростной требовательностью обратился к коллективу. Я чувствовал необходимость в психологическом кнуте, надо было встряхнуть застывшие души. Задеть самолюбие игроков, разбудить спортивную злость. В данный момент гневное слово было нужным средством. “Как вы сидите, — кричал я, — на вас смотреть противно!.. Каторжные работы отбывают веселее! Лева, Игорь, Валентин, Виктор, встряхнитесь, вы же не хуже их!!!” — взывал я к опустившим головы футболистам в той же раздевалке, в которой мне двадцать четыре года назад после поражения от “Рэсинга” довелось уже пережить горькие минуты».

Разговор на повышенных тонах пошел сборной СССР на пользу, и уже через четыре минуты после начала второго тайма Слава Метревели первым оказался на добивании после дальнего удара Валентина Бубукина — 1:1.

После этого советские футболисты могли довести дело до победы в основное время, но не сумели воспользоваться созданными моментами.

В дополнительное время дожать югославов все же удалось — на 113-й минуте Понедельник головой замкнул подачу Михаила Месхи в штрафную, пробив в противоход вратарю соперника Благое Видиничу. Ключевой эпизод финала в воспоминаниях Виктора Владимировича выглядел так: «Атаку начал Ю. Войнов. Обыграв Матуша, он точной длинной передачей вывел вперед по левому флангу Месхи. Все внимание югославов было приковано к Мише. Он сделал один финт, другой и, когда я неожиданно рванулся вперед, навесил мяч в район 11-метровой отметки. Видинич запоздал с выходом, и я головой в высоком прыжке послал мяч в ворота. После прыжка, получив очередной, но уже запоздалый удар в спину, валюсь на землю. Ничего не вижу и только по грохоту трибун парижского стадиона догадываюсь — гол! Гол! 2:1».

Годы спустя в интервью официальному сайту УЕФА Понедельник назвал гол в финале чемпионата Европы самым важным в карьере и звездным часом его жизни. Финал Евро-1960 начался в 22:00 мск и закончился в первом часу ночи следующего дня. «Моя фамилия была мечтой для авторов заголовков», — признавался впоследствии Понедельник.