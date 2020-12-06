«По грохоту трибун догадываюсь — гол». О главном матче в карьере Виктора Понедельника
10 июля 1960 года в Париже советские футболисты в финале чемпионата Европы переиграли команду Югославии.
10 июля 1960 года в Париже советские футболисты в финале чемпионата Европы переиграли команду Югославии.
В субботу в возрасте 83 лет скончался автор победного гола в финальном матче первого в истории чемпионата Европы по футболу Виктор Понедельник. Он был последним из остававшихся в живых победителей того турнира. В память о выдающемся футболисте вспоминаем одну из самых главных побед в истории отечественного футбола.
Для сборной СССР матч против команды Югославии был особенным не только
В день финала в Париже шел сильный дождь, что негативно сказалось на качестве газона на стадионе «Парк де Пренс». Цена ошибки была высока, а память о том, что после поражения от югославов на Олимпиаде ЦДСА, на базе которого была создана сборная, расформировали, была свежа. Советские футболисты играли скованно и перед самым перерывом пропустили после удара Милана Галича.
В перерыве начальник сборной СССР Андрей Старостин организовал игрокам психологическую встряску, которая пошла на пользу команде. В своей книге «Флагман футбола» он так описывал происходившее в раздевалке: «Не знаю, как поступил бы на моем месте
После этого советские футболисты могли довести дело до победы в основное время, но не сумели воспользоваться созданными моментами.
В дополнительное время дожать югославов все же удалось — на 113-й минуте Понедельник головой замкнул подачу Михаила Месхи в штрафную, пробив в противоход вратарю соперника Благое Видиничу. Ключевой эпизод финала в воспоминаниях Виктора Владимировича выглядел так: «Атаку начал Ю. Войнов. Обыграв Матуша, он точной длинной передачей вывел вперед по левому флангу Месхи. Все внимание югославов было приковано к Мише. Он сделал один финт, другой и, когда я неожиданно рванулся вперед, навесил мяч в район 11-метровой отметки. Видинич запоздал с выходом, и я головой в высоком прыжке послал мяч в ворота. После прыжка, получив очередной, но уже запоздалый удар в спину, валюсь на землю. Ничего не вижу и только по грохоту трибун парижского стадиона догадываюсь — гол! Гол! 2:1».
Годы спустя в интервью официальному сайту УЕФА Понедельник назвал гол в финале чемпионата Европы самым важным в карьере и звездным часом его жизни. Финал Евро-1960 начался в 22:00 мск и закончился в первом часу ночи следующего дня. «Моя фамилия была мечтой для авторов заголовков», — признавался впоследствии Понедельник.
Андрей Михайлов, Евгений Вагин