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17:50 (мск), источник: Sport24

Молодежная сборная России сыграет с Францией, Данией и Исландией на Евро-2021

Молодежная сборная России узнала соперников по группе в финальной части Евро-2021.

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Источник: rfs.ru

Команда попала в группу С, где сыграет против сборных Исландии, Франции и Дании.

Матчи групповой стадии пройдут с 24 по 31 марта. Команды, занявшие первые два места в четырех группах, выйдут в плей-офф, который состоится с 31 мая по 6 июня.

Турнир примут Венгрия и Словения. Матчи группы C (в Сомбатхее и Дьоре — Венгрия) пройдут 25, 28 и 31 марта.

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