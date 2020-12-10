Молодежная сборная России сыграет с Францией, Данией и Исландией на Евро-2021
Молодежная сборная России узнала соперников по группе в финальной части Евро-2021.
Молодежная сборная России узнала соперников по группе в финальной части Евро-2021.
Команда попала в группу С, где сыграет против сборных Исландии, Франции и Дании.
Матчи групповой стадии пройдут с 24 по 31 марта. Команды, занявшие первые два места в четырех группах, выйдут в
Турнир примут Венгрия и Словения. Матчи группы C (в Сомбатхее и Дьоре — Венгрия) пройдут 25, 28 и 31 марта.