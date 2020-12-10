Молодежная сборная России сыграет с Францией, Данией и Исландией на Евро-2021

Команда попала в группу С, где сыграет против сборных Исландии, Франции и Дании.

Матчи групповой стадии пройдут с 24 по 31 марта. Команды, занявшие первые два места в четырех группах, выйдут в плей-офф, который состоится с 31 мая по 6 июня.