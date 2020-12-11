Юношеские сборные Казахстана по футболу узнали своих соперников по отбору на Евро
Финальная часть турниров запланирована на 2022 год.
Финальная часть турниров запланирована на 2022 год.
Состоялась жеребьевка квалификации юношеского чемпионата Европы по футболу возрастной категории не старше 17 и 19 лет, сообщает
Финальная часть данного розыгрыша континентального первенства запланирована на 2022 год.
Процедура формирования турнирных групп прошла в
Итак, сборная Казахстана (U-17) вошла в состав 11 отборочной группы. Подопечные Артема Гавриленко составили компанию сверстникам из Португалии, Украины и Уэльса.
Матчи предварительного этапа будут проведены с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В Элитный раунд квалификации пройдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших сборных из числа занявших третьи места.
Право сыграть в финальной части этого юношеского первенства получат восемь победителей групп Элитного раунда и семь обладателей вторых мест.
На решающей стадии к ним присоединится сборная Израиля, которая примет данный чемпионат Европы весной 2022 года.
Сборная Казахстана (U-19) оказалась в 13 отборочной группе.
Соперниками подопечных Александра Фамильцева стали команды из Чехии, Дании и Северной Ирландии.
Матчи предварительного этапа будут проведены с 30 августа по 16 ноября 2021 года. В Элитный раунд квалификации пройдут по две сильнейшие команды из каждой группы и одна сборная с наилучшими показателями из числа занявших третьи места.
Право сыграть в финальной части этого юношеского первенства получат пять победителей групп Элитного раунда и два сильнейших обладателя вторых мест.
На решающей стадии к ним присоединится сборная Словакии, которая примет данный чемпионат Европы летом 2022 года.