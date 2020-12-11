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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Юношеские сборные Казахстана по футболу узнали своих соперников по отбору на Евро

Финальная часть турниров запланирована на 2022 год.

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Состоялась жеребьевка квалификации юношеского чемпионата Европы по футболу возрастной категории не старше 17 и 19 лет, сообщает пресс-служба КФФ.

Финальная часть данного розыгрыша континентального первенства запланирована на 2022 год.

Процедура формирования турнирных групп прошла в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций.

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Итак, сборная Казахстана (U-17) вошла в состав 11 отборочной группы. Подопечные Артема Гавриленко составили компанию сверстникам из Португалии, Украины и Уэльса.

Матчи предварительного этапа будут проведены с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В Элитный раунд квалификации пройдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших сборных из числа занявших третьи места.

Право сыграть в финальной части этого юношеского первенства получат восемь победителей групп Элитного раунда и семь обладателей вторых мест.

На решающей стадии к ним присоединится сборная Израиля, которая примет данный чемпионат Европы весной 2022 года.

Сборная Казахстана (U-19) оказалась в 13 отборочной группе.

Соперниками подопечных Александра Фамильцева стали команды из Чехии, Дании и Северной Ирландии.

Матчи предварительного этапа будут проведены с 30 августа по 16 ноября 2021 года. В Элитный раунд квалификации пройдут по две сильнейшие команды из каждой группы и одна сборная с наилучшими показателями из числа занявших третьи места.

Право сыграть в финальной части этого юношеского первенства получат пять победителей групп Элитного раунда и два сильнейших обладателя вторых мест.

На решающей стадии к ним присоединится сборная Словакии, которая примет данный чемпионат Европы летом 2022 года.

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