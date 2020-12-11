Юниорские сборные Беларуси по футболу узнали соперников по квалификации ЧЕ

Футболисты старшей юниорской сборной Беларуси (U-19) попали в 3-ю квалификационную группу вместе со сверстниками из Австрии, Венгрии и Эстонии. Турнир с участием этих команд пройдет в период с августа по ноябрь 2021 года. В следующий отборочный раунд, который состоится в марте 2022 года, напрямую попадут по две лучшие дружины из 13 групп. Финальная стадия первенства континента пройдет на аренах Словакии.