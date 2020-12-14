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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два российских фаната получили тюремные сроки за беспорядки на Евро-2016

ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Суд французского Экс-ан-Прованса приговорил российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюремного заключения соответственно по делу о нанесении тяжких увечий английскому фанату во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года, сообщил РИА Новости адвокаты россиян.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Суд приговорил господина Ивкина к 3 годам тюрьмы», — сказал его адвокат Жюльен Пинелли. Он отметил, что защита удовлетворена решением суда, поскольку оно позволяет Ивкину, который уже провел в заключении 2 года и 9 месяцев, в ближайшие дни выйти на свободу и вернуться в Россию.

Второй россиянин Павел Косов приговорен к 10 годам заключения, сообщил его адвокат Алан Дюфло. Он не предполагает опротестовывать вердикт суда. «10 лет — это много, но проблема в том, что в ходе апелляции может быть вынесено еще более строго наказание», — отметил адвокат.

Согласно решению суда, Косов будет отбывать наказание во Франции. Вместе с тем Дюфло добавил, что российская стороны может направить запрос во Франции с тем, чтобы Косов отбывал наказание в России. «Он (Косов) согласен с этим, он хочет вернуться в Россию. Но нужно, чтобы с этим было согласно и министерство юстиции России, которое бы направило запрос во французское министерство. И нужно, чтобы французское министерство согласилось отправить его отбывать наказание в Россию», — сказал Дюфло.

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«Факты»: Футбол в крови

Суд с 7 декабря рассматривал дело российских болельщиков, которые участвовали в драке с английскими фанатами в центре Марселя во время Евро-2016 года. Они обвинялись в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц, что привело к инвалидности английского болельщика Эндрю Бэйча.

Французская прокуратура требовала 5 лет тюрьмы для Ивкина и 14 до 15 лет для Косова, признавая, что они действовали вместе, но при этом отмечая, что их уровень ответственности разный. Адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных, подчеркивая, что действия Ивкина и Косова не были причиной серьезных травм английского фаната.

Ивкин и Косов были задержаны в феврале 2018 года по запросу властей Франции в Мюнхене. С марта 2018 года они находятся в тюрьмах Марселя.

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