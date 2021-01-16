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12:44 (мск), источник: ТАСС

Утверждено расписание молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года

ТАСС, 16 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание молодежного чемпионата Европы 2021 года, который пройдет в Венгрии и Словении. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: Reuters

Молодежная сборная России проведет первый матч группового этапа 25 марта против команды Исландии в городе Дьёр. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей). Все матчи группы C пройдут в Венгрии.

Групповой этап продлится с 24 по 31 марта, плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. В чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые были разделены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучших команды из каждой группы.

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