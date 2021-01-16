Утверждено расписание молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года

Молодежная сборная России проведет первый матч группового этапа 25 марта против команды Исландии в городе Дьёр. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей). Все матчи группы C пройдут в Венгрии.

Групповой этап продлится с 24 по 31 марта, плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. В чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые были разделены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучших команды из каждой группы.