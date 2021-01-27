Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:15
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
20:08 (мск), источник: ТАСС

УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

ТАСС, 27 января. Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано ранее. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Наверх
Источник: Reuters

«УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро — это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут в Санкт-Петербурге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
«Плохой парень изменился». Как Кокорина встретили в Италии
Тренер Нурмагомедова заговорил о регрессе Макгрегора
Резцова: Нам надо биться за то, чтобы упоминалось слово «Россия»
Зачем «Ф-1» плохие парни? Мазепин - спасение для чемпионата
Россиянин стал 4-м в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону
ЦСКА играет с московским «Динамо» в КХЛ (трансляция)
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь