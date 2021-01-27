УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах
ТАСС, 27 января. Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано ранее. Об этом сообщает
ТАСС, 27 января. Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах, как и было запланировано ранее. Об этом сообщает
«УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро — это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
Три матча группового этапа и четвертьфинал пройдут в