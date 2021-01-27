УЕФА определится с наличием зрителей на чемпионате Европы в апреле
ТАСС, 27 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями в начале апреля. Об этом сообщает
ТАСС, 27 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями в начале апреля. Об этом сообщает
Ранее стало известно, что УЕФА планирует сохранить формат организации турнира и провести его в 12 городах.
«Болельщики — это большая часть того, что делает футбол особенным, и это верно как в отношении Евро, так и любого другого соревнования. Мы должны предоставить себе больше времени, чтобы позволить им вернуться на стадионы», — отметил президент УЕФА Александер Чеферин.
Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год