УЕФА определится с наличием зрителей на чемпионате Европы в апреле

Ранее стало известно, что УЕФА планирует сохранить формат организации турнира и провести его в 12 городах.

«Болельщики — это большая часть того, что делает футбол особенным, и это верно как в отношении Евро, так и любого другого соревнования. Мы должны предоставить себе больше времени, чтобы позволить им вернуться на стадионы», — отметил президент УЕФА Александер Чеферин.