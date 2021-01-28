Белорусы узнали соперников в футбольной квалификации молодежного Евро-2023

Отборочный турнир молодежного Евро-2023 продлится с марта 2021-го по июнь 2022 года. В финальную стадию континентального первенства напрямую попадут победители девяти групп и лучшая команда из занявших вторые места. Остальные 8 обладателей вторых мест в сентябре 2022 года в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в финал. Решающий этап с участием 14 сборных пройдет в июне-июле 2023 года на футбольных аренах Грузии и Румынии, команды которых освобождены от отборочных игр.