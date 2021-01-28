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20:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы узнали соперников в футбольной квалификации молодежного Евро-2023

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2023 года (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Футболисты белорусской «молодежки» попали в квалификационную группу D. Там соперниками подопечных Сергея Ясинского будут сверстники из Португалии, Исландии, Греции, Кипра и Лихтенштейна.

Составы остальных групп:

  • А — Австрия, Норвегия, Финляндия, Эстония, Хорватия, Азербайджан.
  • В — Германия, Польша, Венгрия, Латвия, Сан-Марино, Израиль.
  • С — Испания, Словакия, Литва, Северная Ирландия, Мальта, Россия.
  • Е — Нидерланды, Швейцария, Уэльс, Гибралтар, Молдова, Болгария.
  • F — Италия, Швеция, Ирландия, Босния и Герцеговина, Люксембург, Черногория.
  • G — Англия, Чехия, Словения, Андорра, Албания, Косово.
  • Н — Франция, Украина, Сербия, Северная Македония, Армения, Фарерские острова.
  • I — Бельгия, Дания, Шотландия, Турция, Казахстан.

Отборочный турнир молодежного Евро-2023 продлится с марта 2021-го по июнь 2022 года. В финальную стадию континентального первенства напрямую попадут победители девяти групп и лучшая команда из занявших вторые места. Остальные 8 обладателей вторых мест в сентябре 2022 года в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в финал. Решающий этап с участием 14 сборных пройдет в июне-июле 2023 года на футбольных аренах Грузии и Румынии, команды которых освобождены от отборочных игр.

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