Белорусы узнали соперников в футбольной квалификации молодежного Евро-2023
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Футболисты белорусской «молодежки» попали в квалификационную группу D. Там соперниками подопечных Сергея Ясинского будут сверстники из Португалии, Исландии, Греции, Кипра и Лихтенштейна.
Составы остальных групп:
Отборочный турнир молодежного Евро-2023 продлится с марта 2021-го по июнь 2022 года. В финальную стадию континентального первенства напрямую попадут победители девяти групп и лучшая команда из занявших вторые места. Остальные 8 обладателей вторых мест в сентябре 2022 года в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в финал. Решающий этап с участием 14 сборных пройдет в