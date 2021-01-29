«У нас нет боязни перед кем-либо». Нурдаулетов — о соперниках «молодежки» по квалификации Евро-2023

«Меня не удивил состав нашей группы, простых соперников мы не ждали. Хорошие, ровные команды, будет интересно проверить свои силы. Для нас это отличный опыт — как для тренерского штаба, так и для игроков. У нас нет боязни перед кем-либо, мы будем бороться против каждого. В ближайшее время сделаем анализ соперников, но прежде всего будем отталкиваться от своей игры. Пять команд в группе? Да, мы, конечно, хотели побольше игр, но так получилось, мы принимаем эти обстоятельства. По поводу задач я уже говорил, цель должна быть только одна — выход из группы. Надеюсь, что мы справимся с этим, но загадывать сейчас нет смысла, громкими словами не хочу разбрасываться. Что касается селекционного сбора, прежде всего, благодарю федерацию за организацию и руководителей клубов, которые отпустили ребят на этот период. Мы хотели посмотреть на футболистов из первой лиги и могу сказать, что среди них есть достойные кандидаты, три-четыре игрока могут выступать за молодежную сборную. Но многое будет зависеть и от количества игрового времени, которое игроки получат в клубах», — отметил Нурдаулетов.