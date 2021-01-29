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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас нет боязни перед кем-либо». Нурдаулетов — о соперниках «молодежки» по квалификации Евро-2023

Наша команда попала в «группу смерти».

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Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил состав соперников в отборочной группе Евро-2023. Также он высказался относительно селекционного сбора команды U-21, где в основном были задействованы игроки из первой лиги.

Команда
Казахстан U21

По итогам жеребьевки отборочного этапа молодежного Евро-2023 Казахстан попал в группу I, где его соперниками будут Дания, Бельгия, Турция и Шотландия.

«Меня не удивил состав нашей группы, простых соперников мы не ждали. Хорошие, ровные команды, будет интересно проверить свои силы. Для нас это отличный опыт — как для тренерского штаба, так и для игроков. У нас нет боязни перед кем-либо, мы будем бороться против каждого. В ближайшее время сделаем анализ соперников, но прежде всего будем отталкиваться от своей игры. Пять команд в группе? Да, мы, конечно, хотели побольше игр, но так получилось, мы принимаем эти обстоятельства. По поводу задач я уже говорил, цель должна быть только одна — выход из группы. Надеюсь, что мы справимся с этим, но загадывать сейчас нет смысла, громкими словами не хочу разбрасываться. Что касается селекционного сбора, прежде всего, благодарю федерацию за организацию и руководителей клубов, которые отпустили ребят на этот период. Мы хотели посмотреть на футболистов из первой лиги и могу сказать, что среди них есть достойные кандидаты, три-четыре игрока могут выступать за молодежную сборную. Но многое будет зависеть и от количества игрового времени, которое игроки получат в клубах», — отметил Нурдаулетов.

Добавим, что групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

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