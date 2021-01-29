«У нас нет боязни перед кем-либо». Нурдаулетов — о соперниках «молодежки» по квалификации Евро-2023
Наша команда попала в «группу смерти».
Наша команда попала в «группу смерти».
Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил состав соперников в отборочной группе Евро-2023. Также он высказался относительно селекционного сбора команды U-21, где в основном были задействованы игроки из первой лиги.
По итогам жеребьевки отборочного этапа молодежного Евро-2023 Казахстан попал в группу I, где его соперниками будут Дания, Бельгия, Турция и Шотландия.
«Меня не удивил состав нашей группы, простых соперников мы не ждали. Хорошие, ровные команды, будет интересно проверить свои силы. Для нас это отличный опыт — как для тренерского штаба, так и для игроков. У нас нет боязни перед
Добавим, что групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.