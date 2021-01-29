Футболисты из «Челси», «Аякса» и «Болоньи», или против кого будет играть молодежная сборная Казахстана

Молодежной сборной Казахстана по футболу предстоит настоящее испытание в группе I квалификации Евро-2023. Подопечным Кайрата Нурдаулетова выпал не самый приятный жребий — в группе будут играть Дания, Бельгия, Турция и Шотландия. Корреспондент Vesti.kz рассказал о самых заметных футболистах в составах соперников.

Сборная Дании до 21 года представляет из себя крепкую команду, в которой играет достаточно талантливых и многообещающих футболистов. Выделяется среди них 20-летний атакующий полузащитник Йеспер Линдстрем из «Брондбю». В текущем сезоне Суперлиги Дании на его счету 13 матчей, восемь голов и четыре ассиста. За «молодежку» сборной у него четыре игры и два гола. Сейчас его стоимость составляет шесть миллионов евро.

Команда Казахстан U21

19-летний нападающий «Копенгагена» Мохамед Дарами имеет сьерра-леонские корни. В 12 матчах чемпионата сезона-2020/21 забил один мяч и записал на свой счет ассист. За молодежную сборную у него уже четыре игры. Его трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро, что больше, чем у любого игрока взрослой сборной Казахстана.

Также можно выделить атакующего полузащитника Виктора Йенсена, проведшего четыре игры за молодежную сборную, забив в них два мяча. Он защищает цвета молодежной команды «Аякса». В этом сезоне провел за команду 13 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. Его трансферная стоимость — 700 тысяч евро.

В бельгийской «молодежке» выделяется 19-летний плеймейкер Шарль де Кетеларе из «Брюгге». В этом сезоне чемпионата Бельгии Шарль провел 23 игры, забив один гол и отметившись тремя ассистами. За сборную U-21 у него три игры и один гол. Прямо сейчас его стоимость составляет 16 миллионов евро.

Дважды этот парень забивал и в матчах с «Зенитом» в группе Лиги чемпионов.

18-летний опорный полузащитник Марко Кана родился в Демократической Республике Конго, но уже долгое время живет в Бельгии и является гражданином этой страны. На клубном уровне выступает за «Андерлехт», за который провел семь матчей в этом сезоне. За молодежную сборную на счету Кана одна игра. Сейчас его трансферный ценник — 4,5 миллиона евро.

В турецкой дружине неплохо себя проявляет 18-летний форвард Али Акман. Он провел два матча за «молодежку» своей страны и уже является одним из лидеров «Бурсаспора», который сейчас выступает во втором дивизионе Турции. На его счету 17 матчей, десять голов и три ассиста в текущем сезоне Первой лиги. Его трансферная стоимость — 1,5 миллиона евро.

19-летний вингер Гекдениз Байракдар защищает цвета «Антальяспора» в Суперлиге. В этом сезоне забил три гола в 19 матчах. В ближайшем будущем может дебютировать за молодежную сборную Турции. Его цена на трансферном рынке — миллион евро.

Также может вырасти в большого футболиста 17-летний полузащитник Омер Беяз, представляющий «Фенербахче». Потихоньку игрок привлекается к играм основного состава. В текущей кампании уже сыграл в одном матче чемпионата и в двух играх Кубка Турции. Его стоимость — миллион евро.

В сборной Шотландии сильнее остальных выделяется 19-летний хавбек «Челси» Билли Гилмор. Он до 16 лет занимался в родной академии «Рейнджерс», но после присоединился к юношеской команде «Челси». В августе 2019 года Билли дебютировал за «синих» в АПЛ. В этом сезоне на счету Гилмора семь матчей во всех турнирах за основу «Челси». В составе молодежной сборной провел уже 13 матчей, забив один гол. Стоимость Гилмора оценивается в 7,5 миллиона евро.

Особенно игрой Гилмора восхитились после игры между «Челси» и «Ливерпулем» в прошлом сезоне Кубка Англии:

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18-летний левый защитник Аарон Хики играет в Италии за «Болонью». За сборную U-21 еще не играл, зато в этом сезоне записал в актив десять матчей в Серии А и еще один в Кубке Италии. Его трансферная стоимость — пять миллионов евро.

Напомним, что отборочный цикл начнется в марте 2021 года. Ранее мы писали о футболистах, которые больше никогда не сыграют за молодежную сборную Казахстана — среди них сразу несколько лидеров.