Тренеры начали просмотр футболистов в молодежную сборную России для отбора на Евро-2023

1 февраля пресс-служба российской молодежки на странице в «Инстаграме» сообщила о том, что тренерский штаб команды прибыл в Турцию, где часть клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) готовится ко второй части сезона-2020/21. Работающие в молодежной сборной специалисты посетили тренировки казанского «Рубина» и волгоградского «Ротора», а также посмотрели товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи» (4:1).

«Работа тренерского штаба выстроена в привычном режиме, в котором она всегда проходит. Сейчас Михаил Галактионов и его помощники находятся в Турции, посещают тренировки и матчи с участием команд, в которых играют кандидаты в молодежную сборную. И не только в нынешнюю, но и в ту, которая будет играть в следующем цикле. Тренерский штаб общается с футболистами, с тренерами, обменивается информацией и продолжает подготовку к финальному турниру чемпионата Европы — 2021, а также начинает уже смотреть в будущее, в новый отборочный цикл к чемпионату Европы — 2023», — сообщили ТАСС в пресс-службе молодежной сборной России.

28 января в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы — 2023 для игроков не старше 21 года, финальная часть которого пройдет в Румынии и Грузии. По ее итогам стали известны соперники российской молодежки: команды Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

В квалификационном раунде примут участие 53 команды, которые разбиты на девять групп. Матчи пройдут с марта 2021 года по июнь 2022-го. В финальный турнир выйдут 14 команд, также там сыграют сборные стран — организаторов чемпионата.

Нынешний состав молодежки не сыграет до Евро-2021

Текущий состав молодежной сборной России в марте сыграет на групповой стадии чемпионата Европы — 2021. Команда под руководством Михаила Галактионова проведет три встречи в Венгрии. Соперниками россиян станут сборные Исландии (25 марта, Дьёр), Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

До начала этого турнира российская молодежка не проведет ни одной контрольной встречи. «Контрольные матчи проводятся в предусмотренные УЕФА окна. В ближайшее попадают все три матча группового этапа чемпионата Европы — 2021. Возможно, если смогут договориться, или так распорядится жеребьевка, кто-то из наших соперников примет старт в отборочном цикле уже в конце марта, но точно не мы», — отметили в команде.

В пресс-службе молодежной сборной России также уточнили, что согласно регламенту молодежного чемпионата Европы — 2021 заявка из 23 игроков (трое из них вратари) для участия в турнире должна быть заполнена не позднее, чем за полных 10 дней до матча-открытия, то есть до 14 марта. Подписанная копия данного списка в те же сроки должна быть отправлена в администрацию УЕФА.

Если в составе команды до первого официального матча на турнире будет выявлен заболевший или травмированный футболист из числа включенных в заявку, он может быть заменен, если врач из медицинского комитета УЕФА и доктор этой команды подтвердят, что заболевание или повреждение достаточно серьезны, и футболист не сможет сыграть на турнире. Если решение по этому вопросу утвердит администрация УЕФА, травмированный или больной игрок будет заменен в заявке для участия в финальной стадии турнира.