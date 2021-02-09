Дюков: Санкт-Петербург при необходимости готов принять больше четырех матчей Евро-2020

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

«Все города смогут принять матчи чемпионата Европы, что касается посещаемости, то решение будет приниматься позже и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в странах. Мы готовы принять матчи Евро уже давно, ничего не изменилось. Мы, конечно, можем провести и большее число матчей. Если будет такая возможность, то мы постараемся ей воспользоваться», — сказал Дюков.