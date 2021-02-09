Дюков: Санкт-Петербург при необходимости готов принять больше четырех матчей Евро-2020
ТАСС, 8 февраля.
ТАСС, 8 февраля.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год
В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.
В апреле генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявлял, что стадион готов принять шесть матчей чемпионата Европы.
«Все города смогут принять матчи чемпионата Европы, что касается посещаемости, то решение будет приниматься позже и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в странах. Мы готовы принять матчи Евро уже давно, ничего не изменилось. Мы, конечно, можем провести и большее число матчей. Если будет такая возможность, то мы постараемся ей воспользоваться», — сказал Дюков.
Игры турнира должны принять
В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес на начало апреля решение о том, какое число болельщиков будет допускаться на игры турнира.