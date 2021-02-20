Стартуем матчем с Бельгией. Стал известен календарь игр молодежной сборной Казахстана к отбору на Евро-2023

Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021-го по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.