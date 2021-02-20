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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Стартуем матчем с Бельгией. Стал известен календарь игр молодежной сборной Казахстана к отбору на Евро-2023

Команда выступит в группе I.

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Молодежная сборная Казахстана по футболу стартует в отборочном цикле чемпионата Европы — 2023 летом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Команда
Казахстан U21

4 июня она проведет домашний матч с Бельгией. Также подопечные Кайрата Нурдаулетова сыграют с Данией, Турцией, Шотландией.

Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021-го по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую. Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.

Хозяева турнира Грузия и Румыния напрямую попали в финальную стадию, которая пройдет в июне-июле 2023 года.

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