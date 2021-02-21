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11:47 (мск), источник: ТАСС

Немецкий футбольный союз не уволит Лёва даже в случае вылета из группы на Евро-2020

ТАСС, 21 февраля. Немецкий футбольный союз (DFB) не намерен отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной Йоахима Лёва даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы. Об этом заявил президент DFB Фриц Келлер, комментарий которого приводит газета Welt am Sonntag.

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Источник: Reuters

«Конечно, нужно дождаться окончания турнира и посмотреть, что получится, — сказал Келлер. — Но контракт с Лёвом рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года, и мы хотим его выполнить».

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Задачей команды является выход в полуфинал. «С Лёвом нас ждет интересный чемпионат Европы. Целью остается полуфинал. Это очень амбициозная цель, но мы должны ставить только наивысшие задачи», — отметил глава DFB.

Команда
Германия

В ноябре прошлого года сборная Германии потерпела поражение от команды Испании со счетом 0:6 в матче группового этапа Лиги наций. «Лёв своей реакцией показал, что у него есть мотивация продолжить работу», — сказал Келлер.

По итогам шести матчей сборная Германии заняла второе место в группе 4 лиги A, набрав девять очков, и не смогла выйти в полуфинал Лиги наций.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Португалии и Венгрии. Лёв занимает должность главного тренера сборной Германии с 2006 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира (2014) и Кубок конфедераций (2017), завоевала бронзовые медали мирового первенства (2010) и две бронзовые награды чемпионата Европы (2012, 2016).

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