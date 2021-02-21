Немецкий футбольный союз не уволит Лёва даже в случае вылета из группы на Евро-2020

«Конечно, нужно дождаться окончания турнира и посмотреть, что получится, — сказал Келлер. — Но контракт с Лёвом рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года, и мы хотим его выполнить».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40a4cd780566cfa71595" data-vnd="40a4cd780566cfa71595" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40a4cd780566cfa71595" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Задачей команды является выход в полуфинал. «С Лёвом нас ждет интересный чемпионат Европы. Целью остается полуфинал. Это очень амбициозная цель, но мы должны ставить только наивысшие задачи», — отметил глава DFB.

Команда Германия

В ноябре прошлого года сборная Германии потерпела поражение от команды Испании со счетом 0:6 в матче группового этапа Лиги наций. «Лёв своей реакцией показал, что у него есть мотивация продолжить работу», — сказал Келлер.

По итогам шести матчей сборная Германии заняла второе место в группе 4 лиги A, набрав девять очков, и не смогла выйти в полуфинал Лиги наций.