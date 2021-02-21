Глава Минздрава Британии заявил, что ему неизвестно о планах страны принять весь Евро-2020

«Я не видел никакой информации об этом и исхожу из того, что эти сведения неверны», — заявил министр в ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты The Sunday Times, сообщившей в воскресенье, что британские власти обсуждают с УЕФА возможность провести чемпионат Европы по футболу полностью на территории королевства.

По данным издания, переговоры ведет Оливер Дауден, возглавляющий британское министерство цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Быстрое осуществление программы вакцинации населения страны может позволить Великобритании раньше других европейских государств разрешить проведение спортивных соревнований, за которыми с трибун смогут наблюдать зрители. Источники The Sunday Times заявили, что британская сторона готова, согласно планам УЕФА, принять часть игр группового этапа, а также финал и полуфинальные матчи Евро-2020, которые должны пройти на лондонском стадионе «Уэмбли». При этом в случае необходимости королевство согласится на проведение всех матчей Евро-2020 на своей территории.

К настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса получили уже 17,2 британцев — больше 25% населения страны. К середине апреля этот показатель должен приблизиться к 50%, а к концу июля возможность получить прививку будет у всех совершеннолетних жителей королевства. По доле вакцинированных Соединенное Королевство сейчас уступает лишь Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам.