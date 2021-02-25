В УЕФА прокомментировали информацию о переносе матчей Евро-2020 из России

В УЕФА заявили, что намерены провести все матчи турнира в 12 городах Европы, в частности, в Санкт-Петербурге, как и было запланировано ранее. «Других планов, включая перенос всех матчей в Англию, о чем сообщают СМИ, в УЕФА нет», — подчеркнули представители союза.

Ранее 25 февраля итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter сообщил о том, что Евро-2020 с большой долей вероятности пройдет только в Англии, а не в 12 городах Европы. По его словам, решение должно быть принято в апреле.