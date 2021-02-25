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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В УЕФА прокомментировали информацию о переносе матчей Евро-2020 из России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали информацию о переносе матчей чемпионата Европы-2020 в Англию из других стран, в том числе России. Слова представителей организации приводит Metaratings.ru.

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Источник: AP 2020

В УЕФА заявили, что намерены провести все матчи турнира в 12 городах Европы, в частности, в Санкт-Петербурге, как и было запланировано ранее. «Других планов, включая перенос всех матчей в Англию, о чем сообщают СМИ, в УЕФА нет», — подчеркнули представители союза.

Ранее 25 февраля итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter сообщил о том, что Евро-2020 с большой долей вероятности пройдет только в Англии, а не в 12 городах Европы. По его словам, решение должно быть принято в апреле.

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Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

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