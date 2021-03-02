Групповой этап молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года пройдет без зрителей

Молодежный чемпионат Европы в 2021 году примут Венгрия и Словения. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта, плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. В чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В соответствии с решениями, принятыми в рамках борьбы с COVID-19, групповой этап предстоящего чемпионата Европы среди игроков до 21 года пройдет без зрителей, — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА. — УЕФА очень внимательно следит за ситуацией в двух принимающих странах и примет решение о допуске зрителей на матчи плей-офф финального турнира вместе с принимающими ассоциациями и властями соответствующих стран ближе ко времени их проведения».