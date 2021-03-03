Сорокин за 100 дней до Евро-2020 подтвердил готовность Петербурга к проведению матчей

В среду оргкомитет российской части чемпионата Европы проведет ряд мероприятий, посвященных 100 дням до старта Евро-2020 и событиям, которые пройдут в Санкт-Петербурге в преддверии турнира. Во время пресс-конференции Сорокина на стадионе «Санкт-Петербург», который примет четыре матча первенства, на сцене будет установлен трофей турнира — кубок Анри Делоне.

«У нас всегда было все готово и будет, — заявил Сорокин. — Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА (представители Союза европейских футбольных ассоциаций 11—12 февраля побывали в Санкт-Петербурге — прим. ТАСС) показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка — совсем мелкие, технические».

«Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона. Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний. Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты», — добавил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей.

Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2022 году на арене в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.