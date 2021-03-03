Сорокин за 100 дней до Евро-2020 подтвердил готовность Петербурга к проведению матчей
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/.
В среду оргкомитет российской части чемпионата Европы проведет ряд мероприятий, посвященных 100 дням до старта Евро-2020 и событиям, которые пройдут в
«У нас всегда было все готово и будет, — заявил Сорокин. — Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА (представители Союза европейских футбольных ассоциаций
«Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона. Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний. Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты», — добавил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.
Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2022 году на арене в
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В