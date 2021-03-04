СМИ: Глазго и Дублин рискуют лишиться игр Евро-2020 из-за отсутствия гарантий

За менее чем 100 дней до проведения европейского первенства власти Шотландии и правительство Ирландии до сих пор не смогли, по ее данным, предоставить гарантии Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно присутствия болельщиков на шотландском стадионе «Хэмпден-парк» и дублинской арене «Авива».

По сведению информированного источника, осведомленного о планах подготовки к турниру в Глазго и Дублине, ситуация с болельщиками там «очень плохая», поскольку ирландское правительство и руководство Шотландии «придерживаются гораздо более жесткого подхода к COVID-19», чем власти других стран и регионов, где пройдут игры Евро-2020. В среду министр здравоохранения северного региона Великобритании Джин Фриман заявила, что участие в турнире «действительно играет большую роль» для Шотландии, однако возможность посещения фанатами матчей зависит от того, как «мы все будем соблюдать правила», а также от наличия вакцин от коронавируса.

Читайте также Сорокин за 100 дней до Евро-2020 подтвердил готовность Петербурга к проведению матчей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на этой неделе, что Лондон в случае необходимости может предложить УЕФА провести больше матчей Евро-2020. «Мы, в частности, принимаем полуфинальный и финальный матчи, и если он [союз] хочет провести какие-либо еще матчи, мы, безусловно, готовы к этому», — заверил премьер.

Как сообщалось ранее, УЕФА рассчитывает, что на матчах чемпионата Европы разрешенная заполняемость арен будет составлять не менее 50% от общей вместимости, и определится с форматом допуска зрителей на матчи турнира 7 апреля.