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15:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России сыграет с Португалей в стыковых матчах женского Евро. Результаты жеребьевки

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей женского чемпионата Европы по футболу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Команды распределились следующим образом:

Украина — Северная Ирландия.

Португалия — Россия.

Чехия — Швейцария.

С 7 по 13 апреля они проведут по матчу дома и в гостях. Победители пар пройдут в финальную стадию, которая состоится летом 2022 года в Англии. К ним также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучших команды со второго место.

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