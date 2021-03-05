Сборная России сыграет с Португалей в стыковых матчах женского Евро. Результаты жеребьевки
Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей женского чемпионата Европы по футболу.
Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей женского чемпионата Европы по футболу.
Команды распределились следующим образом:
Украина — Северная Ирландия.
Португалия — Россия.
Чехия — Швейцария.
С 7 по 13 апреля они проведут по матчу дома и в гостях. Победители пар пройдут в финальную стадию, которая состоится летом 2022 года в Англии. К ним также присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучших команды со второго место.