Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
4.03
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
4.03
Ливерпуль
Челси
01
Футбол. Первый дивизион
6.03
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
6.03
Енисей
Факел
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
17:08 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по футболу начнет подготовку к Евро-2021 в Новогорске 17 марта

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Молодежная сборная России по футболу начнет подготовку к чемпионату Европы — 2021 17 марта, сбор пройдет в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сбор в Новогорске начнется 17 марта, он продлится до 21 марта, после чего команда отправится в Венгрию. 17-го в Новогорске соберутся тренерский и административный штаб, футболисты будут приезжать после завершения матчей (игры 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги пройдут с 17 по 19 марта — прим. ТАСС)», — сказали в пресс-службе.

Команда
Россия U21

Молодежный чемпионат Европы примут Венгрия и Словения. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта, плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. В чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи группового этапа пройдут без зрителей, решение о допуске болельщиков на матчи плей-офф примут позднее.

Молодежная сборная России под руководством главного тренера Михаила Галактионова вышла на Евро-2021, заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда впервые с 2013 года выступит в финальной стадии европейского первенства, которое проводится каждые два года. Российская команда в четвертый раз (с 1992 года) выступит на чемпионате Европы. В 1994 и 1998 годах россияне доходили до четвертьфинала турнира.

Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии. Первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в городе Дьёр. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

Читайте также
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
Матч между сборными Мальты и России пройдет без зрителей
Губерниев извинился перед отцом финского лыжника
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
«Уткин стал его отодвигать». 10 лет без комментатора Маслаченко
Ян троллил, игнорил Стерлинга и прошелся по его прическе
«В США 50 млн людей живут на пособие». Брызгалов о жизни в США
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь