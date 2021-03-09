Йоахим Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020

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Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.



Контракт специалиста был рассчитан до чемпионата мира — 2022. Отмечается, что Лёв сам попросил сократить срок соглашения, и в союзе пошли ему навстречу.



Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года.

Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.

Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.



Последний крупный турнир, чемпионат мира — 2018, завершился для сборной Германии провалом. На тот момент действующие победители соревнований не смогли преодолеть групповой этап. Несмотря на это, Лёв продолжил работу с командой.