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13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоахим Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет свой пост по окончании чемпионата Европы, который пройдёт этим летом.

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Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Контракт специалиста был рассчитан до чемпионата мира — 2022. Отмечается, что Лёв сам попросил сократить срок соглашения, и в союзе пошли ему навстречу.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года.

Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира.

Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.

Последний крупный турнир, чемпионат мира — 2018, завершился для сборной Германии провалом. На тот момент действующие победители соревнований не смогли преодолеть групповой этап. Несмотря на это, Лёв продолжил работу с командой.

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