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18:31 (мск), источник: ТАСС

Кучаев заявил, что легко пожертвует днем рождения ради игры за молодежную сборную

ТАСС, 18 марта. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев готов пожертвовать своим днем рождения ради поездки в молодежную сборную России. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сборной России вызвал на сборы перед молодежным чемпионатом Европы пятерых игроков ЦСКА. Помимо Кучаева, в национальную команду отправятся Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Федор Чалов и Иван Обляков. Подготовку к турниру сборная России начнет 18 марта в Новогорске, в этот день Кучаеву исполнится 23 года.

«Будем идти от матча к матчу, постараемся продемонстрировать свой максимум и победить, — сказал Кучаев. — Главное — показать свою игру, обыграть исландцев и дальше готовиться к следующей встрече. Про соперников что-то конкретное сказать пока не могу, тренерский штаб разберет их игру и расскажет нам на сборах в Новогорске».

«Мой день рождения пришелся на первый день сборов? Я спокойно к такому отношусь, не особо считаю этот день праздником. Для меня не критично, что я не отпраздную, тем более причина более чем уважительная. В данном случае легко пожертвую своим днем рождения ради поездки в сборную», — добавил футболист.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта.

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