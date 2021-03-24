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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

Испанцы победили словенцев на старте молодежного ЧЕ по футболу

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи группового этапа финальной стадии молодежного чемпионата Европы (U-21) прошли в Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В группе В одни из хозяев соревнований футболисты Словении в Мариборе уступили испанцам — 0:3. В Целе сборные Чехии и Италии сыграли вничью — 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже в предварительной группе А еще один хозяин турнира Венгрия в Секешфехерваре сыграет с командой Германии. В Будапеште бывший соперник белорусов по квалификации сборная Нидерландов встретится с румынскими сверстниками.

Команда
Испания U21

В четверг, 25 марта, стартовые встречи пройдут еще в двух предварительных квартетах. В группе С российская «молодежка» в венгерском Дьере сыграет с исландцами, а в Сомбатхее встретятся сборные Франции и Дании. В группе D англичане в словенском Копере будут соперничать с командой Швейцарии, а еще один бывший оппонент белорусов сборная Португалии сыграет с хорватами.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки ¼ финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.

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