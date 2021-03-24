Испанцы победили словенцев на старте молодежного ЧЕ по футболу

В группе В одни из хозяев соревнований футболисты Словении в Мариборе уступили испанцам — 0:3. В Целе сборные Чехии и Италии сыграли вничью — 1:1.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--cacf4200b2b2cfdf46c7 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--cacf4200b2b2cfdf46c7 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--cacf4200b2b2cfdf46c7" data-vnd="cacf4200b2b2cfdf46c7" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cacf4200b2b2cfdf46c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Позже в предварительной группе А еще один хозяин турнира Венгрия в Секешфехерваре сыграет с командой Германии. В Будапеште бывший соперник белорусов по квалификации сборная Нидерландов встретится с румынскими сверстниками.

Команда Испания U21

В четверг, 25 марта, стартовые встречи пройдут еще в двух предварительных квартетах. В группе С российская «молодежка» в венгерском Дьере сыграет с исландцами, а в Сомбатхее встретятся сборные Франции и Дании. В группе D англичане в словенском Копере будут соперничать с командой Швейцарии, а еще один бывший оппонент белорусов сборная Португалии сыграет с хорватами.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки ¼ финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.