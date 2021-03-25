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13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сорокин: ЕВРО-2020 пройдет в Петербурге с минимальными ограничениями

ЕВРО-2020, Сергей Фукс. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Санкт-Петербурге с соблюдением всех необходимых правил и с минимальными допустимыми ограничениями, заявил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

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В четверг проходит научно-образовательная конференция «Спортивный менеджмент в условиях неопределённости». Матчи ЕВРО состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

«На ЕВРО мы смотрим с оптимизмом, у нас уже есть договоренность о 50-процентной заполняемости трибун, у нас уже есть все параметры проведения соревнований, — сказал Сорокин на конференции. — Прошу прощения, но по уровню оптимизма мы обгоняем организаторов Олимпийских игр. Мы работаем над допуском иностранных болельщиков, это не вызывает отторжения у властей. Мы уверены, что центральное спортивное событие для России пройдет с минимальными допустимыми ограничениями и с соблюдением всех необходимых правил». «УЕФА достойно принял вызов пандемии, — добавил Сорокин. — Был разработан протокол возвращения к игре, этот документ описал все процедуры проведения матчей. Благодаря такому смелому подходу футбол вернулся на стадионы, около 1500 матчей было проведено в этих сложных условиях и взято около 25 тысяч тестов на коронавирус. В УЕФА (работают) смелые люди, которые довели до конца Лигу чемпионов, провели Суперкубок УЕФА в Будапеште. Честно говоря, это открыло для меня новую эпоху футбольных матчей. Последствия пандемии для меня такие: спортивные, финансовые и долгосрочно-стратегические».

В конце марта организационный комитет Олимпиады в Токио объявил, что принято решение провести запланированные на лето Игры без иностранных зрителей из-за распространения COVID-19.

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