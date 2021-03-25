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22:14 (мск), источник: Sport24

Молодежка разгромила Исландию в первом матче Евро. У 17-летнего Захаряна гол + пенальти, у Макарова — супермяч

Пропустили от сына Эйдура Гудьонсена.

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Источник: РИА "Новости"

На следующий день после старта сборной России в отборочной кампании к ЧМ-2022 молодежная сборная стартовала в групповом этапе финальной части молодежного Евро. Турнир разделен на две части. Первая — групповой этап — пройдет с 25 по 31 марта. Вторая — плей-офф — с конца мая по 7 июня. В группе со сборной России находятся Франция, Дания и Исландия.

Исландия — первый соперник команды Михаила Галактионова на турнире. Тренер рискнул и выставил в основе 17-летнего таланта «Динамо» Арсена Захаряна. Для юноши этот матч — дебютный в молодежке. И даже несмотря на то, что Захарян не провел за молодежку ни одного матча в отборочной кампании, его яркая игра за «Динамо» в РПЛ и травма Константина Кучаева не оставила Галактионову выбора.

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Главная звезда исландской молодежки — Йон Торстейссон, за которым следят клубы АПЛ. Еще одна любопытная фигура — Арон Гудьонсен, сын легендарного Эйдура Гудьонсена. Само собой, тоже форвард.

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С первых минут сборная России взяла мяч под контроль. Обляков, Лесовой и Макаров много получали мяч, но поначалу нечасто брали игру на себя, предпочитая делать забросы в штрафную. От этого было мало пользы — высоченные исландские защитники не давали Федору Чалову подобраться к мячу.

Первый момент команда Галактионова создала на 20-й минуте — Чалов замыкал прострел Лесового, но вратарь исландцев справился. И когда казалось, что соперник отодвинул игру от своих ворот, сборная России нарастила темп. На 30-й минуте активный Макаров сделал передачу в штрафную на незаметного до этого Захаряна — Арсен убрал мяч в сторону и получил по ногам. Пенальти четко реализовал Чалов.

Спустя 10 минут у исландцев был отличный момент — Торстейссон бил из-за штрафной, но не попал в дальний угол. Но спустя несколько минут Чалов и Тикнизян разыграли отличную комбинацию, и левый защитник элегантно перекинул вратаря. Отличная работа армейской связки.

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Ну, а точку поставил Захарян — Арсен ворвался в штрафную с мячом в ногах и технично прокинул его мимо выскочившего навстречу вратаря. 3:0, игра сделана.

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Что приятно, во втором тайме сборная России не сбавила обороты. На 52-й минуте отличился и Денис Макаров, один из самых активных игроков на поле. И полузащитник «Рубина» исполнил красоту не хуже, чем в матчах с «Зенитом» и «Уфой».

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На исходе часа игры Исландия отыграла один мяч — в стиле своего отца сыграл Гудьонсен-младший.

Последние полчаса сборная России спокойно контролировала матч. Галактионов уже к 77-й минуте использовал все 5 замен, дав прочувствовать атмосферу Грулеву, Голубеву, Умярову, Тюкавину и Ломовицкому. Одна замена была вынужденной — мышечную травму получил защитник Павел Маслов, и это может быть серьезной потерей.

Российская молодежка победила 4:1, набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу. Через три дня — игра с Францией. И там соперник будет совсем другого уровня.

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