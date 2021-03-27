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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Дайте Евро-2020 России! Сейчас это самый логичный вариант

Где ещё удастся ярко провести футбольный праздник в нынешних реалиях?

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До старта чемпионата Европы осталось чуть больше двух месяцев. При этом в УЕФА до сих пор не решили, где именно пройдёт турнир. Схему с 12 городами Европы усложняют коронавирусные ограничения.

Представители УЕФА не исключают возможность проведения Евро-2020 на территории одной страны. Ранее итальянский журналист Танкреди Палмери заявил, что турнир может пройти в Англии. По мнению УЕФА, там созданы лучшие условия для проведения чемпионата Европы.

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Однако идеальным вариантом для Евро-2020 является Россия. Сейчас это самый логичный вариант. Посудите сами.

Футбол со зрителями

Сейчас это непозволительная роскошь для большинства стран Европы, в том числе и Англии. В России же болельщиков стали пускать на трибуны ещё год назад. Начинали с 10%, сейчас заполняемость стадионов увеличена — разрешено порядка 30% от общей вместительности арены.

Вердикт УЕФА по тому, будут ли болельщики на Евро-2020, отложен до апреля. У нас всё это уже есть. Кроме того, к концу апреля в России должны быть сняты все ограничения по проведению массовых мероприятий. А это значит, что фанатов на трибунах может стать ещё больше!

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Авиасообщение с другими странами

Россия давно открыла границы для соседних государств, таких как, например, Армения и Азербайджан. Кроме того, постепенно возобновляется авиасообщение с «большой Европой» — Германией, Турцией, Швейцарией, Грецией и другими странами. Ожидается, что к лету 2021 года этот список станет ещё больше.

Та же самая Великобритания пока закрыта — многие страны ограничили своё авиасообщение с Лондоном из-за нового штамма коронавируса.

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Инфраструктура и опыт ЧМ-2018

Совсем недавно в России прошёл чемпионат мира. Для сравнения, последний раз Англия принимала крупный турнир более 20 лет назад — в 1996 году там состоялся чемпионат Европы. Как минимум в плане опыта, а точнее его «актуальности», Россия выглядит предпочтительнее.

К тому же, у нас готова вся инфраструктура. Это касается не только стадионов, но и других объектов — гостиниц, тренировочных баз и т. д.

Ещё в ноябре 2020 года французское издание Le Parisien говорило о возможности переноса чемпионата Европы в Россию. Может, УЕФА всё-таки стоит обратить внимание на нашу страну?

Николай Егорычев

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