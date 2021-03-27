«Круче меня в 17 лет»: Аршавин — о таланте Захаряна

В четверг Захарян стал самым молодым автором гола в финальной стадии молодежного чемпионата Европы. Российская команда победила сборную Исландии со счетом 4:1.

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Команда Россия U21

«Это большой талант, безусловно. Что мне бросилось в глаза, когда я видел его выступление в “Динамо-2”, это то, что он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, но и крепкий, хорошо сложенный. То есть по фактуре он уже почти как мужчина, так скажем», — цитирует Аршавина журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель в своем Telegram-канале.

Бывший футболист подчеркнул, что в 19-летнем возрасте получал меньше игрового времени, чем Захарян сейчас.

«В 19 лет даже я максимум по 20−30 минут в чемпионате играл, а Захарян там уже в основе выходит. 17-летний Захарян круче Аршавина. Нужно понять, что будет дальше. Где я прибавил, Захарян может не прибавить», — добавил бывший форвард сборной России.