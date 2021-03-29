Италия хочет вернуть фанатов на трибуны к Евро-2020 с помощью приложения

«Стадио Олимпико» в Риме должен принять церемонию открытия ЕВРО-2020, три матча группы А, а также одну четвертьфинальную игру.
Как сообщает издание, приложение, которое получит название Mitiga, призвано снизить любой риск, связанный с коронавирусом на стадионе. С его помощью каждый обладатель билета на матч в Риме должен подтвердить, что у него отрицательный результат теста на COVID-19 или он был вакцинирован. Президент FIGC Габриэле Гравина ожидает одобрения приложения правительством в среду после возвращения сборной Италии из Литвы. Федерация рассчитывает, что на стадионе во время ЕВРО-2020 смогут присутствовать порядка 20−25 тысяч человек.
Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что каждый город-хозяин турнира должен гарантировать, что на его матчах будут присутствовать болельщики. Также Чеферин отметил, что решение о допуске зрителей на матчи ЕВРО-2020 будет принято 20 апреля.
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.