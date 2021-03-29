Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Сан-Марино
Венгрия
03
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Польша
Андорра
30
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Израиль
Шотландия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Австрия
Фарерские острова
31
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Украина
Финляндия
11
Футбол. Чемпионат мира
28.03
Швейцария
Литва
10
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Италия хочет вернуть фанатов на трибуны к Евро-2020 с помощью приложения

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федерация футбола Италии (FIGC) на этой неделе планирует запустить приложение, в котором владельцы билетов на матчи чемпионата Европы по футболу в Риме будут регистрировать данные о вакцинации, а также результаты тестов на коронавирус, сообщает La Repubblica.

Наверх

«Стадио Олимпико» в Риме должен принять церемонию открытия ЕВРО-2020, три матча группы А, а также одну четвертьфинальную игру.

Читайте также
Почему Россия заслуживает провести чемпионат Европы 2020 года: границы, болельщики, инфраструктура, опыт ЧМ-2018

Как сообщает издание, приложение, которое получит название Mitiga, призвано снизить любой риск, связанный с коронавирусом на стадионе. С его помощью каждый обладатель билета на матч в Риме должен подтвердить, что у него отрицательный результат теста на COVID-19 или он был вакцинирован. Президент FIGC Габриэле Гравина ожидает одобрения приложения правительством в среду после возвращения сборной Италии из Литвы. Федерация рассчитывает, что на стадионе во время ЕВРО-2020 смогут присутствовать порядка 20−25 тысяч человек.

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что каждый город-хозяин турнира должен гарантировать, что на его матчах будут присутствовать болельщики. Также Чеферин отметил, что решение о допуске зрителей на матчи ЕВРО-2020 будет принято 20 апреля.

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.

Читайте также
 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
От школьного изгоя до секс-символа: что пережила главная красавица ММА
Возрастное ограничение 18+
СМИ: Очередной немецкий тренер претендует на работу в «Спартаке»
Отказавшийся преклонить колено Карасев назначен на матч Германии
СМИ: Футболист «Баварии» летом подпишет контракт с «Реалом»
ЦСКА не отзаявлял Гончаренко с поста главного тренера клуба
Черчесов: Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет
Большунов заработал за сезон меньше, чем топовые биатлонисты
УЕФА отреагировал на скандал с незасчитанным голом Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь