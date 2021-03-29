Италия хочет вернуть фанатов на трибуны к Евро-2020 с помощью приложения

Как сообщает издание, приложение, которое получит название Mitiga, призвано снизить любой риск, связанный с коронавирусом на стадионе. С его помощью каждый обладатель билета на матч в Риме должен подтвердить, что у него отрицательный результат теста на COVID-19 или он был вакцинирован. Президент FIGC Габриэле Гравина ожидает одобрения приложения правительством в среду после возвращения сборной Италии из Литвы. Федерация рассчитывает, что на стадионе во время ЕВРО-2020 смогут присутствовать порядка 20−25 тысяч человек.