Сборная России по футболу сыграет с датчанами за выход в четвертьфинал молодежного Евро

Команда Михаила Галактионова в стартовом матче группового этапа переиграла исландцев (4:1), а затем уступила французам (0:2), в данный момент сборная России имеет в своем активе три очка. Датчане набрали шесть очков, победив сборные Франции (1:0) и Исландии (2:0). В активе французов три очка, исландцы очков не набрали.
Матч между сборными Франции и Исландии также начнется в 19:00 мск. Если французы и россияне одержат победы, то три команды в группе С наберут по шесть очков. В таком случае выше окажется команда, имеющая лучшую разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими тремя сборными.
Для гарантированного выхода в четвертьфинал турнира сборной России необходимо обыграть команду Дании с разницей как минимум в два мяча. Если российские футболисты одержат победу с минимальной разницей в счете, то выйдут в плей-офф только если исландцы не проиграют в параллельном матче. В случае ничейного исхода встречи с датчанами российской команде придется рассчитывать исключительно на победу исландцев.
Сборная России может выйти из группы и в случае поражения от датчан. Для этого команда Исландии должна обыграть французов с разницей в два или три мяча. Плей-офф молодежного чемпионата Европы стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.
В двух первых встречах тренерский штаб сборной России выпускал один и тот же стартовый состав. В заключительном матче группового турнира из-за дисквалификации не сыграет защитник Павел Маслов. Игрок «Спартака» уже покинул расположение команды.
Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в четвертьфинал в 1994 и 1998 годах. В 1998 году сборная России, за которую тогда выступали Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за седьмое место у команды Румынии (2:1).
После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть. На турнире в 2013 году в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.