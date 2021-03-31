Сборная России по футболу сыграет с датчанами за выход в четвертьфинал молодежного Евро

Команда Михаила Галактионова в стартовом матче группового этапа переиграла исландцев (4:1), а затем уступила французам (0:2), в данный момент сборная России имеет в своем активе три очка. Датчане набрали шесть очков, победив сборные Франции (1:0) и Исландии (2:0). В активе французов три очка, исландцы очков не набрали.

Матч между сборными Франции и Исландии также начнется в 19:00 мск. Если французы и россияне одержат победы, то три команды в группе С наберут по шесть очков. В таком случае выше окажется команда, имеющая лучшую разность забитых и пропущенных мячей в личных встречах между этими тремя сборными.

Читайте также Ты в игре: россияне становятся более спортивными и здоровыми

Для гарантированного выхода в четвертьфинал турнира сборной России необходимо обыграть команду Дании с разницей как минимум в два мяча. Если российские футболисты одержат победу с минимальной разницей в счете, то выйдут в плей-офф только если исландцы не проиграют в параллельном матче. В случае ничейного исхода встречи с датчанами российской команде придется рассчитывать исключительно на победу исландцев.

Сборная России может выйти из группы и в случае поражения от датчан. Для этого команда Исландии должна обыграть французов с разницей в два или три мяча. Плей-офф молодежного чемпионата Европы стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

В двух первых встречах тренерский штаб сборной России выпускал один и тот же стартовый состав. В заключительном матче группового турнира из-за дисквалификации не сыграет защитник Павел Маслов. Игрок «Спартака» уже покинул расположение команды.

Команда Россия U21

Сборная России на молодежных чемпионатах Европы

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в четвертьфинал в 1994 и 1998 годах. В 1998 году сборная России, за которую тогда выступали Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за седьмое место у команды Румынии (2:1).