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21:40 (мск), источник: ТАСС

Россияне проиграли датчанам и не сумели выйти в плей-офф молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 31 марта. Сборная России по футболу проиграла команде Дании со счетом 0:3 в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча прошла в венгерском Сомбатхее.

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Датчане забили два гола за минуту в начале первого тайма. Отличились Якуб Бруун-Ларсен (10-я минута) и Андерс Дрейер (11). Третий гол на 90-й минуте забил Карло Хольсе.

Россияне заняли третье место в группе C, набрав три очка, и не сумели выйти в четвертьфинал. Сборная Дании финишировала на на первой строчке (9), вторые — французы (6). Исландцы не набрали ни одного очка, заняв четвертое место.

Матчи четвертьфинала пройдут 31 мая, полуфиналы — 3 июня, финал состоится 6 июня в Любляне.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в ¼ финала в 1994 и 1998 годах. В 1998 году сборная России, за которую тогда выступали Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в утешительном турнире уступила шведам (0:2) и выиграла матч за седьмое место у команды Румынии (2:1).

После этого россияне только дважды смогли пробиться в финальную часть — в 2013 и 2021 годах. На турнире в 2013 году в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.

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