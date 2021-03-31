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8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
21:47 (мск), источник: Sport24

Молодежная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021

Грусть без шансов.

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Источник: РИА "Новости"

Молодежная сборная России влюбила в себя болельщиков в своем стартовом матче на Евро-2021. Со счетом 4:1 были обыграны сверстники из Исландии. Молодежка играла легко, красиво. И казалось, что выход из группы — это вопрос почти решенный.

Но реальность оказалась куда печальнее. У Исландии по итогу группового этапа выиграли все. А вот Россия забуксовала. Во втором туре при посредственной игре случилось поражение от Франции. И в игре с Данией команда Галактионова нужно было выигрывать с разницей в минимум два гола, чтобы претендовать на выход в плей-офф.

Тренерски штаб сделал в сравнении с предыдущим матчем всего два изменения. Вместо дисквалифицированного Маслова на поле вышел Голубев, а Лесового заменил Грулев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игра была сделана в стартовые 11 минут. Точнее, в промежуток с 10-й по 11-ю. Сначала Ларсен открыл счет в матче.

А спустя 87 секунд мяч во второй раз побывал в воротах Максименко.

На этом можно было давать финальный свисток. Четыре мяча за 80 минут после такого начала забить было практически нереально. Забегая вперед, команда Галактионова даже один раз не смогла забить.

А за вторые 45 минут российская молодежка и вовсе не нанесла ни одного удара в створ ворот. Зато датчане имели массу моментов. И еще один раз забили.

В итоге — 0:3 и молодежная сборная России прощается с Евро-2021. И с большинством игроков нынешнего состава. На следующий отбор соберутся уже игроки другого возраста.

Во время загрузки произошла ошибка.
  • Молодежная сборная России заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.
  • Российская молодежка четыре раза выступала на Евро и каждый раз не могла преодолеть стартовый раунд.
  • В следующий раз молодежная сборная соберется в сентябре для матчей с Испанией и Мальтой в рамках отбора на Евро-2023.
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