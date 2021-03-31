Молодежная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021

Молодежная сборная России влюбила в себя болельщиков в своем стартовом матче на Евро-2021. Со счетом 4:1 были обыграны сверстники из Исландии. Молодежка играла легко, красиво. И казалось, что выход из группы — это вопрос почти решенный.

Но реальность оказалась куда печальнее. У Исландии по итогу группового этапа выиграли все. А вот Россия забуксовала. Во втором туре при посредственной игре случилось поражение от Франции. И в игре с Данией команда Галактионова нужно было выигрывать с разницей в минимум два гола, чтобы претендовать на выход в плей-офф.

Тренерски штаб сделал в сравнении с предыдущим матчем всего два изменения. Вместо дисквалифицированного Маслова на поле вышел Голубев, а Лесового заменил Грулев.

Игра была сделана в стартовые 11 минут. Точнее, в промежуток с 10-й по 11-ю. Сначала Ларсен открыл счет в матче.

А спустя 87 секунд мяч во второй раз побывал в воротах Максименко.

На этом можно было давать финальный свисток. Четыре мяча за 80 минут после такого начала забить было практически нереально. Забегая вперед, команда Галактионова даже один раз не смогла забить.

А за вторые 45 минут российская молодежка и вовсе не нанесла ни одного удара в створ ворот. Зато датчане имели массу моментов. И еще один раз забили.

В итоге — 0:3 и молодежная сборная России прощается с Евро-2021. И с большинством игроков нынешнего состава. На следующий отбор соберутся уже игроки другого возраста.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2JcYp-YeitI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.