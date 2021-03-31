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31 марта, источник: Sport24

Галактионов: «Результат неудовлетворительный, но молодежную сборную России нельзя упрекать»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение команды от Дании (0:3) в заключительном туре группового этапа ЧЕ, которое не позволило россиянам выйти в плей-офф.

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Источник: Sport24

«Двоякие ощущения. С одной стороны, мы сделали большое дело и вышли в финальную стадию. С другой, мы ставили максимальную задачу — выход из группы. К сожалению, начало было многообещающим, выиграли, но дальше не смогли добиться нужного итога. Результат неудовлетворительный.

Франция и Дания более динамичные и скоростные команды. Они проповедуют качество игры, в определенных сегментах нам удалось им что-то противопоставить, но глобально мы не смогли дать нечто большего, чтобы добиться победы. Обученность наших игроков в определенных компонентах может быть тактически и по боевитости противопоставлена соперникам, но индивидуальные качества соперника выше: они мощнее, атлетичнее, выше. Но нельзя вешать ярлыки на наших ребят. Команду нельзя упрекать, она отдалась игре. Ребята хотели победить, старались.

С точки зрения анализа Дании, мы были готовы к этой манере игры. Нас удивило лишь то, что это техничная и быстрая команда с хорошим видением игры. Очень приятно встречаться на таком уровне с такими командами. Это хороший опыт для ребят. Важно, чтобы мы получали такую динамику и скорости в России, — передает слова Галактионова корреспондент Sport24 Алина Матинян.

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