Галактионов: «Результат неудовлетворительный, но молодежную сборную России нельзя упрекать»

«Двоякие ощущения. С одной стороны, мы сделали большое дело и вышли в финальную стадию. С другой, мы ставили максимальную задачу — выход из группы. К сожалению, начало было многообещающим, выиграли, но дальше не смогли добиться нужного итога. Результат неудовлетворительный.

Франция и Дания более динамичные и скоростные команды. Они проповедуют качество игры, в определенных сегментах нам удалось им что-то противопоставить, но глобально мы не смогли дать нечто большего, чтобы добиться победы. Обученность наших игроков в определенных компонентах может быть тактически и по боевитости противопоставлена соперникам, но индивидуальные качества соперника выше: они мощнее, атлетичнее, выше. Но нельзя вешать ярлыки на наших ребят. Команду нельзя упрекать, она отдалась игре. Ребята хотели победить, старались.