Тикнизян: Извините за этот результат. К сожалению, этой сборной больше не существует

«Человеческое спасибо всем, кто был причастен к этой маленькой семье, тем, кто искренне переживал и поддерживал нас на протяжении этого пути.

Спасибо каждому человеку из штаба, каждому человеку из медицинского персонала.

Извините за этот результат, за слова, сказанные на эмоциях. К сожалению, это команды больше не существует, но надеюсь в памяти многих людей она отложилась.