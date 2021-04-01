Тикнизян: Извините за этот результат. К сожалению, этой сборной больше не существует
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Наир Тикнизян прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы. Сегодня, 31 марта, россияне проиграли Дании (0:3).
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Наир Тикнизян прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы. Сегодня, 31 марта, россияне проиграли Дании (0:3).
«Человеческое спасибо всем, кто был причастен к этой маленькой семье, тем, кто искренне переживал и поддерживал нас на протяжении этого пути.
Спасибо каждому человеку из штаба, каждому человеку из медицинского персонала.
Извините за этот результат, за слова, сказанные на эмоциях. К сожалению, это команды больше не существует, но надеюсь в памяти многих людей она отложилась.
Еще раз спасибо тем, кто был с нами до самого конца. Спасибо парни, для меня было честью защищать цвета сборной, — написал Тикнизян в сторис инстаграма.