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Сборная России проиграла Словакии
Триумф российских фигуристок на ЧМ
00:02 (мск), источник: Sport24

Тикнизян: Извините за этот результат. К сожалению, этой сборной больше не существует

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Наир Тикнизян прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы. Сегодня, 31 марта, россияне проиграли Дании (0:3).

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Источник: Sport24

«Человеческое спасибо всем, кто был причастен к этой маленькой семье, тем, кто искренне переживал и поддерживал нас на протяжении этого пути.

Спасибо каждому человеку из штаба, каждому человеку из медицинского персонала.

Извините за этот результат, за слова, сказанные на эмоциях. К сожалению, это команды больше не существует, но надеюсь в памяти многих людей она отложилась.

Еще раз спасибо тем, кто был с нами до самого конца. Спасибо парни, для меня было честью защищать цвета сборной, — написал Тикнизян в сторис инстаграма.

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