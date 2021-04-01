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8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
Сборная России проиграла Словакии
10:06 (мск), источник: Матч ТВ

В заявке на Евро осталось уточнить только одну фигуру — первого вратаря. Мнение Романа Трушечкина

Как можно быстрее поставить на ноги Сафонова. Или упасть в ноги Акинфееву.

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Источник: РИА "Новости"

С отбора на чемпионат мира нужно скорее переключаться, чтобы освободить оперативную память для более важного и насущного события. Мы не успеем оглянуться, как пролетят эти последние недели перед чемпионатом Европы. Мартовские игры первой и молодежной сборной, а также весенние туры чемпионата России стали последней возможностью для неочевидных кандидатов впечатлить Станислава Черчесова и повлиять на его решение — кого включать в заявку на Евро-2020.

Этот мартовский сбор и соответствующий список кандидатов на отборочные матчи подвел итог тому, что тренеры сборной увидели своими глазами на клубных сборах зимой и в бодрейшем «втором тайме» первых весенних туров. Тут у нас целая россыпь открытий: Жемалетдинов, Дюпин и Мухин получили шанс тренироваться и играть в первой команде, а Макарова, Захаряна и Тюкавина невозможно было игнорировать в заявке молодежного Евро, хотя не все парни добывали туда путевку в отборочных матчах.

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От новых, финишных игр российского чемпионата стоит ждать и новых прорывов. Только прием резюме в сборной, похоже, уже закрыт. У Черчесова довольно сдержанное отношение к новым лицам, новичков в сборной принято проверять, присматриваться к ним, а времени для ознакомительных сборов уже нет. В заявке на Евро-2020 по сравнению с заявками мартовских игр двух национальных команд прибавится только такой гипотетический незнакомец, который в восьми оставшихся турах вдруг забьет с десяток мячей.

Жаль, что упущена возможность попробовать блестящего Самошникова на самой проблемной полевой позиции — левого защитника, где есть непререкаемый стартер (именно через «т») Ю. В. Жирков и в то же время понимание, что по ходу матча его придется кем-то менять. И начинается чехарда с переходом Кудряшова на фланг и обратными заменами Мостового.

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Список из 20 полевых игроков, который у нас должен быть готов ко 2 июня, уже сейчас с высокой степенью точности может для себя составить каждый. Тут работает один метод — исключения: убираем из круга известных кандидатов, который уже не расширится, маловероятных игроков и получаем перечень имен, что будут нанесены на эти новые футболки, в чем-то повторяющие сладостный для нас стиль Евро-2008. Конечно, стоит сделать поправку на травмы: кто-то из «обычных подозреваемых», к сожалению, в последний момент останется дома. Так бывает всегда.

А дальше начинается самое страшное. Сборная России подходит к чемпионату Европы без основного вратаря.

Прекрасно, что сбылась детская мечта Дюпина. Настораживает только, что маленький Юра мечтал всего лишь о попадании в сборную, тренировки в которой — еще не игры за нее. Но он же тогда не знал о взвешенных методах Станислава Саламовича, так что не станем к нему придираться.

Но вот этот головоломный выбор — Джанаев? Шунин? Гилерме? — действительно вызывает головную боль, как будто от ствола, приставленного к виску перед первым и, возможно, последним таймом игры в русскую рулетку.

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Все хороши, только никто не хорош чем-то особенным. Каждый из них — как лирический герои песни, который «добр, но добра не сделал никому». Кто из них готов в главную, звенящую секунду решающего летнего матча выручить по-настоящему, как это сделала игорева нога в тех памятных «Лужниках»?

В марте Россия получила голы в каждом матче, а намека на такое вот спасение не было ни в одном. Перед этим случилась очень странная опала Гилерме, который, возможно, и не был на высоте своего мастерства осенью с сербами. Но тогда хорош не был вообще никто, и к другим отставкам из сборной та провальная пора не привела. За «Локомотив» после возобновления сезона Гилерме играет вполне нормально, у Марко Николича не просматривается желания попробовать другого вратаря. А от сборной он почему-то отлучен. Хотя в те же дни, когда он получал четыре мяча от сербов, шесть от испанцев пропустил Мануэль Нойер, не переставший из-за этого быть главным немецким голкипером: в двух мартовских встречах отбора он сыграл на ноль.

Кто у нас выйдет в воротах — вопрос первейшего значения. Именно вратарь символизирует наш футбол, вратарь — наш архетип. Нам в каждом большом турнире нужен очередной Лев Иванович, не меньше. И почти за три года после самоотвода Игоря Акинфеева легендарная кепка никому впору так и не пришлась. Тяжела, как шапка Мономаха.

Молодые дарования — Сафонов и Максименко — не имеют свежего опыта совместных тренировок и матчей с футболистами главной команды. Так и не ясно, для чего они оба, когда были здоровы, ездили в молодежную сборную? Играл по определению только один. Второй — причем любой, да хотя бы и по очереди — мог бы в это время вариться со старшими.

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Сборная России проиграла Словакии

Теперь Сафонов травмирован. Потерял время, утратил тонус. Сделать на него ставку на Евро в таком положении — авантюра, на которую никто не пойдет. И положение с вратарями у нас прямо сейчас патовое. Такое, что надежный выход только один, но он же — самый несбыточный. В сборную должен вернуться тот, кто за последние годы не перестал быть сильнейшим вратарем России. Тот, кому не нужны лишние проверки. Регулярные поездки на сборы, от которых он устал, да и не будет уже никаких сборов, кроме того финального, подводящего.

Да, нельзя возвращаться в сборную снова и снова, это не сможет повторяться до бесконечности. Но просто вратарь — это именно тот, кто выручает, не спрашивая, как долго это еще будет продолжаться. Даже если уже закончилось компенсированное время дополнительного времени, а судья как будто нарочно забыл про свой свисток.

Роман Трушечкин

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