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08:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Все города, принимающие Евро-2020, сообщили УЕФА о готовности проводить матчи со зрителями

Все 12 городов, принимающих Евро-2020, сказали УЕФА, что примут хотя бы часть болельщиков, сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, президент УЕФА Александр Чеферин предупредил города, что они могут лишиться права на проведение матчей, если не подтвердят до крайнего срока 7 апреля, что болельщики будут присутствовать.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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