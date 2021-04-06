Все города, принимающие Евро-2020, сообщили УЕФА о готовности проводить матчи со зрителями

По данным источника, президент УЕФА Александр Чеферин предупредил города, что они могут лишиться права на проведение матчей, если не подтвердят до крайнего срока 7 апреля, что болельщики будут присутствовать.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.