Все города, принимающие Евро-2020, сообщили УЕФА о готовности проводить матчи со зрителями
Все 12 городов, принимающих Евро-2020, сказали УЕФА, что примут хотя бы часть болельщиков, сообщает Daily Mail.
Все 12 городов, принимающих Евро-2020, сказали УЕФА, что примут хотя бы часть болельщиков, сообщает Daily Mail.
По данным источника, президент УЕФА Александр Чеферин предупредил города, что они могут лишиться права на проведение матчей, если не подтвердят до крайнего срока 7 апреля, что болельщики будут присутствовать.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако