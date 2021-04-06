Сборная Беларуси по мини-футболу разгромила израильтян в квалификации ЧЕ

Сегодня в Минске в поединке пятого тура пятой квалификационной группы белорусы обыграли израильтян с крупным счетом 14:0. Хозяева с первых минут захватили инициативу и уже к окончанию первого тайма шесть раз поразили ворота соперников. После перерыва гости также не смогли оказать достойного сопротивления и пропустили еще восемь мячей. В составе победителей хет-трик оформил Владислав Селюк, по голевому дублю в свой актив записали Сергей Крыкун, Владимир Жигалко и Дмитрий Лось, еще по мячу забили Евгений Чернейко, Павел Роговик, Максим Евдокимов, Олег Горбенко и Руслан Лазюк. До этого подопечные Александра Савинцева выиграли в гостях у команды Израиля — 3:0, а потом потерпели три поражения: от Казахстана — 2:5 (в гостях) и 1:6 (дома), от Венгрии — 1:2 (в гостях).