Италия объявила о готовности пустить зрителей на матчи Евро-2020

«Министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил нам, что дал поручение научно-техническому комитету при правительстве определить лучшие решения, позволяющие обеспечить присутствие публики на Олимпийском стадионе в Риме в июне по случаю чемпионата Европы», — сказал президент федерации Габриэль Гравина.
Ранее сообщалось, что гарантии по присутствию фанатов должны быть представлены Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 7 апреля. УЕФА в конце марта снял ограничение в 30% по допуску зрителей на турнирах под своей эгидой и постановил, что решение должны принимать местные власти.
«Стадио Олимпико» в Риме должен принять церемонию открытия, три матча группы А, а также одну четвертьфинальную игру. Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.