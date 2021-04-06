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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Италия объявила о готовности пустить зрителей на матчи Евро-2020

ЕВРО-2020, Александр Логунов. Италия готова открыть Олимпийский стадион в Риме для публики на предстоящем чемпионате Европы по футболу, говорится в заявлении Федерации футбола Италии (FIGC).

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«Министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил нам, что дал поручение научно-техническому комитету при правительстве определить лучшие решения, позволяющие обеспечить присутствие публики на Олимпийском стадионе в Риме в июне по случаю чемпионата Европы», — сказал президент федерации Габриэль Гравина.

Ранее сообщалось, что гарантии по присутствию фанатов должны быть представлены Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 7 апреля. УЕФА в конце марта снял ограничение в 30% по допуску зрителей на турнирах под своей эгидой и постановил, что решение должны принимать местные власти.

«Стадио Олимпико» в Риме должен принять церемонию открытия, три матча группы А, а также одну четвертьфинальную игру. Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.

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