Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Енисей
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Факел
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Велес
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Балтика
Футбол. Кубок России
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Кубок России
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
13:08 (мск), источник: ТАСС

В Москве и Петербурге откроются три дополнительных центра выдачи Fan ID перед Евро

ТАСС, 7 апреля. Три дополнительных центра выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу откроются в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Наверх

Два центра будут расположены в Санкт-Петербурге, который примет матчи чемпионата Европы, и один — в Москве.

Иностранные зрители смогут въехать в Россию по документу, удостоверяющему личность, и паспорту болельщика как в физической, так и в электронной форме без оформления визы в период с 29 мая по 2 июля. Выезд возможен с 29 мая по 12 июля. Fan ID необходим для прохода на стадион, его можно оформить бесплатно и однократно на все матчи турнира, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Паспорт болельщика — нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Тухлый матч Овечкина. У Александра не получалось вообще ничего
Зидан отреагировал на слухи о возможном приглашении в «Ювентус»
Панарин крут. У русской звезды - гол и хет-трик из передач
СМИ: В Госдепе уточнили позицию США по вопросу бойкота ОИ в КНР
Экс-игрок «Спартака» с COVID-19 нарушил самоизоляцию
В российском клубе раскрыли планы на форварда сборной Казахстана
Клопп заявил, что «Ливерпуль» заслуженно уступил «Реалу» в ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь