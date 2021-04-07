На матчах Евро-2020 в Амстердаме смогут присутствовать 12 тысяч зрителей

Стадион «Йохан Кройфф Арена» примет три матча группы C, а также одну встречу 1/8 финала турнира. Арена в столице Нидерландов вмещает 54 тысячи зрителей.
«Замечательно, что мы находимся на пути к чемпионату Европы с болельщиками, — заявил директор турнира в Амстердаме Хайс де Йонг. — Мы с удовольствием примем 12 тысяч зрителей на стадионе, но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий. Однако мы по-прежнему надеемся, что в июне ситуация улучшится настолько, что квота станет еще больше».
Ранее сообщалось, что гарантии от городов-хозяев ЕВРО-2020 по присутствию болельщиков на трибунах должны быть представлены УЕФА до 7 апреля.
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Четыре матча турнира примет Санкт-Петербург.