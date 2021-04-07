На матчах Евро-2020 в Амстердаме смогут присутствовать 12 тысяч зрителей

«Замечательно, что мы находимся на пути к чемпионату Европы с болельщиками, — заявил директор турнира в Амстердаме Хайс де Йонг. — Мы с удовольствием примем 12 тысяч зрителей на стадионе, но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий. Однако мы по-прежнему надеемся, что в июне ситуация улучшится настолько, что квота станет еще больше».