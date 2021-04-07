Дублин рискует лишиться права на проведение Евро-2020

Из-за этого Дублин рискует потерять свой статус принимающей стороны, сообщает The Athletic.

УЕФА примет окончательное решение по Ирландии ближе к 19 апреля. Пока в организации будут искать возможные альтернативы Дублину.

В Дублине планировалось провести три матча группы E с участием Польши, Словакии и Швеции.

Сообщалось, что Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмьери.