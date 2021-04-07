Дублин рискует лишиться права на проведение Евро-2020
Футбольная ассоциация Ирландии заявила УЕФА, что не может предоставить гарантии, что болельщики смогут присутствовать на матчах Евро-2020 в Дублине.
Футбольная ассоциация Ирландии заявила УЕФА, что не может предоставить гарантии, что болельщики смогут присутствовать на матчах Евро-2020 в Дублине.
УЕФА примет окончательное решение по Ирландии ближе к 19 апреля. Пока в организации будут искать возможные альтернативы Дублину.
В Дублине планировалось провести три матча группы E с участием Польши, Словакии и Швеции.
Сообщалось, что Евро-2020 пройдёт в
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако