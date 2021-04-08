Бильбао грозит лишение права на проведение матчей Евро-2020

«Вчера был получен список требований, которые баскское правительство ввело в отношении присутствия болельщиков на матчах Евро, и с первого же взгляда мы были вынуждены констатировать невозможность их принятия испанской федерацией футбола.

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Требование о вакцинации 60% населения в Бильбао и остальной части Испании до 14 июня невозможно выполнить и, следовательно, матчи должны будут пройти при пустых трибунах.

Таким образом, федерация футбола Испании не будет нести ответственность за решение, которое примет УЕФА после анализа этого документа, поскольку мы уже уведомили и заявили об этом в оргкомитет", — цитирует пресс-службу испанской федерации футбола Goal.