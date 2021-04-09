В оргкомитете опровергли информацию о готовности Санкт-Петербурга принять дополнительные матчи Евро-2020
Глава оргкомитета Евро-2020 в
Глава оргкомитета Евро-2020 в
Ранее «РИА Новости» опубликовали заявление Сорокина о том, что «город логистически абсолютно готов к переносу матчей» из Рима, Дублина, Мюнхена или Бальбао.
«Я видимо неправильно понял вопрос. Меня спросили, готов ли Питер в целом к приему матчей Евро, а не к перенесу. К приему матчей город готов», — сказал Сорокин «СЭ».
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако
(Константин Колмаков).