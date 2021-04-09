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21:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В оргкомитете опровергли информацию о готовности Санкт-Петербурга принять дополнительные матчи Евро-2020

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в беседе «СЭ» опроверг новость о готовности города принять дополнительные матчи турнира.

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Источник: Reuters

Ранее «РИА Новости» опубликовали заявление Сорокина о том, что «город логистически абсолютно готов к переносу матчей» из Рима, Дублина, Мюнхена или Бальбао.

«Я видимо неправильно понял вопрос. Меня спросили, готов ли Питер в целом к приему матчей Евро, а не к перенесу. К приему матчей город готов», — сказал Сорокин «СЭ».

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы — 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

(Константин Колмаков).

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