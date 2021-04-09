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9 апреля, источник: Sport24

Женская сборная России победила Португалию в 1-м стыковом матче Евро-2021

Женская сборная России одержала минимальную победу в гостях над Португалией в первом стыковом матче к чемпионату Европы-2021.

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Источник: Sport24

Встреча завершилась в пользу россиянок со счетом 1:0. Автором единственного гола на 51-й минуте стала нападающая Нелли Коровкина.

Ответная игра пройдет 13 апреля.

Отметим, что голкипер сборной России Эльвира Тодуа провела 98-й матч за национальную команду. 35-летняя футболистка четырежды признавалась лучшим вратарем России.

Чемпионат Европы-2021. Женщины. Стыковые матчи

Португалия — Россия — 0:1 (0:0).

Голы: 0:1 — Коровкина, 51.

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