Женская сборная России победила Португалию в 1-м стыковом матче Евро-2021
Женская сборная России одержала минимальную победу в гостях над Португалией в первом стыковом матче к чемпионату Европы-2021.
Женская сборная России одержала минимальную победу в гостях над Португалией в первом стыковом матче к чемпионату Европы-2021.
Встреча завершилась в пользу россиянок со счетом 1:0. Автором единственного гола на 51-й минуте стала нападающая Нелли Коровкина.
Ответная игра пройдет 13 апреля.
Отметим, что голкипер сборной России Эльвира Тодуа провела 98-й матч за национальную команду. 35-летняя футболистка четырежды признавалась лучшим вратарем России.
Чемпионат Европы-2021. Женщины. Стыковые матчи
Португалия — Россия — 0:1 (0:0).
Голы: 0:1 — Коровкина, 51.